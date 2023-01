Пет начина да откриете рака навреме и да подобрите шансовете си за оцеляване

© Близо 40% от хората ще бъдат диагностицирани с рак в даден момент от живота си. Ранното откриване на това заболяване допринася за значително увеличаване на преживяемостта



Ракът е генетично заболяване, при което клетките се делят (растат) неконтролируемо и се разпространяват в други части на тялото, пише Кристофър Смит в Еат This, Not That. Въпреки това, откриването на тази патология на ранен етап може значително да подобри клиничния резултат от заболяването и да улесни лечението му. Близо два милиона души в Съединените щати са били диагностицирани с рак през 2021 г., според Националния институт по рака. Но много видове могат да бъдат открити на ранен етап и успешно контролирани. Според Американското онкологично дружество ранното откриване на рак на гърдата има 99% преживяемост. И ако заболяването се открие на по-късен етап, тази цифра пада до 28%. По същия начин, ако колоректален рак се открие рано и в напреднал стадий, нивата на преживяемост са съответно 91% и 14%. За да се открие рак на ранен етап може да бъде както следва.



1. Тествайте се



Трябва да се консултирате с вашия лекар и да решите кои редовни тестове и прегледи за рак трябва да правите въз основа на вашата възраст, пол, етническа принадлежност, семейна история, начин на живот и здравословно състояние.



2. Прегледайте се за специфични видове рак



Американското онкологично дружество (AOC) препоръчва скринингови тестове за рак на гърдата, шийката на матката, дебелото черво, простатата и белия дроб въз основа на възраст, пол и етническа принадлежност.



3. Опознайте семейната си история



Болниците Summa Health казват, че знанието за заболявания, които са имали членове на семейството, може да помогне на човек да разбере колко висок е рискът от развитие на определени видове рак.



Жените, които имат близки роднини, които имат или са имали рак на гърдата, са изложени на повишен риск от развитие на заболяването. Ако повече от един близък роднина е имал това заболяване или ако роднините са се заразили с него на по-млада възраст от обичайното, трябва да се потърси лекар.



4. Намаляване на риска като промените начина си на живот



Можете да предприемете определени стъпки, за да намалите риска от развитие на рак, като промените начина си на живот.



Лекарите препоръчват да поддържате нормално тегло, да сте физически активни, да се храните с диета, богата на плодове и зеленчуци, да намалите приема на алкохол, да избягвате пряка слънчева светлина или, ако това не е възможно, да предпазвате кожата си и да посещавате редовно вашия лекар.



5. Откажете пушенето



От всички промени в начина на живот, отказването от цигарите е може би най-важното.



Според Националния онкологичен институт тютюнопушенето е отговорно за приблизително 30% от смъртните случаи от рак в Съединените щати. Спирането на тютюнопушенето помага за намаляване на риска от рак и смърт от него.



Според експертите на института употребата на тютюн е основната причина за остра миелоцитна левкемия, както и за такива видове рак като рак на пикочния мехур, шийката на матката, хранопровода, бъбреците, белите дробове, устната кухина, панкреаса и стомаха.