Петцифрени заплати и нерегламентирани заеми, какво се случва с даренията в "Хелпкарма"?

Милиони левове се събират всяка година от дарители за различни каузи. Закон за дарителството няма, а тези пари се управляват от различни организации по правила, които те сами определят. В една от платформите за набиране на средства най-често се събират пари по медицински кампании.



За 8 часа дарители събират над 500 000 лв. за Анди в платформата "ХелпКарма" за трансплантация на черен дроб, която трябва да му се направи спешно в Германия. За 2 седмици пък са събрани над 220 000 лв. за животоспасяваща операция на 28-годишния Влади от Бургас. А за месец и половина над 700 000 лева, за да се лекува бащата на три деца Ангел. Над 640 000 лева са събрани за борбата на българското здравеопазване срещу COVID-19.



Платформата "ХелпКарма" рекламира себе си като "най-мощният инструмент за набиране на средства."



Константин Кръстев, собственик на платформата, посочва, че имат 130 000 индивидуални дарители, 366 000 броя дарения и набрани 21 милиона лева за двете години, през които съществува.



През 2017 г. Константин Кръстев регистрира "ХелпКарма" като фондация в обществена полза.



Самият той отчита, че фондацията му за две години е събрала 21 милиона лева от дарения, но до хората в нужда са стигнали около 13 милиона. 13 535 135 лв. Опитахме се да разберем какво се случва с останалите 7 464 865 лв. В отговор на въпросите ни, от фондацията заявяват, че по собствените си сметки имат неизразходвани 5 190 370 лв. Сумата е актуална към 22 октомври. Къде са останалите 2 274 495 лв.?



За част от сумата има обяснение. "ХелпКарма" удържа процент от даренията, за да се издържа и развива дейността си. Доскоро сумата е взимана от парите, събрани за хората в нужда.



Във времето фондацията е взимала различен процент: 6,5% през февруари 2018 г., а последно процентът е бил 5%. Отскоро платформата предлага възможност дарителите да отделят допълнително пари над тези, които превеждат за нуждаещите се, които да отидат конкретно за издръжка на дейността й.



Най-голямата част от парите, удържани от дарителите, са за възнаграждения на служителите, става ясно от отчетите на фондацията. През 2018 г. отчетената сума е 214 000 лв., а през миналата година сумата е над три пъти по-голяма – 713 000 лв.



Собственикът на "ХелмКарма" Константин Кръстев обяснява, че за платформата работят 17 души.



Ако те са 17, заплатата им излиза по около 4000 лв. "Зависи от специалиста, но, ако сравним компании, които са в София, като локация, преспокойно хората, които са на нивото и трябва да получават заплата над 5-6000 като заплата, което е нещо нормално за IT", обясни Славчо Славчев, технически директор.



"При нас хората са са добре заплатени, тъй като работят изключително интензивно, понякога под доста голям стрес. Каузата е в сърцето, ама в крайна сметка, всички имаме сметки и трябва да си ги плащаме", казва собственикът на "ХелпКарма".



Средната заплата на служителите в IT отдела на фондацията на Константин Кръстев през 2018 г. е била 3900 лв., през 2019 г. – над 4800 лв., а през 2020 г. пада до 1200 лв. – според собствените изчисления на фондацията, които получихме по имейл след интервюто. Собственикът на фондацията казва, че той самият работи безвъзмездно за каузата.



"Да, 19 000 лв. – това е заплата, която се взима от конкретен човек за определена работа. Мога да Ви дам пример…., посочва Константин Кръстев.



"Да, точно така. Това е моята заплата, която съм получавал. Но тази заплата съм я получавал до един определен момент…", обяснява и Славчо Славчев.



Славчо Славчев е назначен за технически директор в "ХелпКарма". bTV разполага с данни от свои източници, от които се вижда, че през декември 2019 г. Славчев е следвало да получи доход над 80 000 лв. Първоначално месечната му заплата е над 22 000 лв. Два месеца по-късно тя доближава 50 000 лв. После пада до 26 000 лева, но след средата на 2019 г. отново расте до 40 000 на месец.



Определено IT услугите са скъпи, определено ролята на Слави е много висока и той е един от най-качествените специалисти в България", казва Константин Кръстев.



От данните, с които разполагаме, сумата, която е начислявана за заплатата само на техническия директор във фондацията, е над 775 000 лв. или средно почти 28 000 лв. на месец, включително и за месеците, в които Славчев твърди, че е в неплатен отпуск.



Публичните отчети на "ХелпКарма" за последните две години показват противоречие. От фондацията твърдят, че удържат по 5%, за да издържат дейността си. Но дори само разходите за възнаграждения на служителите през 2018 г. са почти 8% от всички постъпили дарения, а през 2019 г. скачат до почти 9%.



В отчетите привличат внимание и други суми – вземания за около 300 000 лева има в отчета за 2018 г.



"Веднага ще ви обясня – първо ние не даваме кредити, т.е. вземания, не даваме заеми и т.н. Вземането беше следното –2018 г. година имахме един технически проблем с PayPal", обяснява Константин Кръстев.



Въпреки че твърди, че заеми не дават, за 2018 г. са отчетени 312 000 лв. вземания по "предоставени заеми". Константин Кръстев твърди, че причината сумата да фигурира като вземане е технически проблем с финансов посредник, през който са правени част от даренията. За да се реши проблемът, вместо на сметката на фондацията, от финансовия посредник превели парите в личната сметка на Кръстев.



Тези пари аз съм ги върнал, просто сме имали технически проблем, твърди той.



Собственикът на фондацията твърди, че проблемът е решен, но вземания има и в отчета за 2019 г. Вземанията през декември 2019 г. са 51 000 лв. "Това е личен заем, който аз съм взел от фондацията", обяснява Слави Славчев. До края на годината всичко трябва да бъде възстановено и върнато, твърди собственикът на фондацията.



Слави Славчев признава, че заемът е за апартамент. "Взел съм го като заем от фондацията, който аз го изплащам към фондацията като това нещо е документирано, съответно има всичко, което има като транзакции, така че реално аз си плащам и лихвата“, твърди Славчев.



Така се оказва, че освен начислените 775 000 лв. за заплати за две години и 4 месеца, Славчо Славчев е получил и заем от фондацията, но апартамент не си е купил заради извънредната обстановка с COVID-19. След интервюто ни, дългът на Славчев е погасен. Но въпреки добрата му заплата, парите не ги е върнал той, а шефът му Константин Кръстев. Това става ясно от платежно нареждане, което ни предостави самият Кръстев в имейл до bTV.



"Сумата е изцяло изплатена на 26 октомври 2020 г., като е погасена дължимата главница в размер на 60 хил. лв. и са изплатени лихви в размер на 6,049.59 лв. Събраната лихва ще бъде използвана за нашата основна дейност", пише в писмото.



Сумите, посочени от Константин Кръстев, обаче отново влизат в противоречие с официално отчетените. Той твърди, че е погасил дълг в размер на 60 000 лв., а в отчета за 2019 г. са записани едва 43 000, предоставени назаем, а дори общият размер на вземанията на фондацията е по-малък от 60 000 лв. - 51 000 лв.



В платежния документ към писмото на Константин Кръстев пък фигурира сума под 50 000. Константин Кръстев заяви и че след разговора ни ще променят Устава на "ХелпКарма" и вече няма да дават заеми.