ЗАРЕЖДАНЕ...
Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза в зала
©
Дебатите са днес, а гласуването ще бъде 24 часа след техния край. Темата е правосъдие и вътрешна сигурност, а вотът е внесен от ПП-ДБ с подкрепата на АПС и МЕЧ.
Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа "за".
Още по темата
/
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
11:10
Пеевски: Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие...! Тези, които внасят вотовете на недоверие - да спрат да се упражняват!
11:09
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората! Правителството може да разчита на нас, докато работи за хората и държавата
16.09
Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд
15.09
Боряна Димитрова: Стара слабост на ПП-ДБ е, че остават затворени в едно тясно пространство, трябва да бъдат активни в медиите и в социалните мрежи
15.09
Николай Нанков: Върховният разединител на нацията Румен Радев използва първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата
15.09
Още от категорията
/
Иван Иванов: За цялостното решаване на водната криза в Плевен ще са нужни месеци, може би година
16.09
Със старта на учебната година: Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на институциите
16.09
Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм
16.09
Поискаха оставката на председателя на ДАБД: Обществото не познава тази институция, не й вярва и не я следва
16.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
23:23 / 16.09.2025
Министър Генов: В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. ...
22:45 / 16.09.2025
Разследват смъртта на пациент, чакал дежурния хирург цели пет час...
22:45 / 16.09.2025
Синът на Отец Иван разкри причината за смъртта му
22:15 / 16.09.2025
Човекът, карал размазаната кола на "Ботевградско шосе", е внасял ...
22:15 / 16.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.