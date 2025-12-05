Петима души от нощта на протеста остават зад решетките, сред тях е и Николай Алексиев
© Булфото
Събраните до момента доказателства - свидетелски показания, видео записи, които са заснели деянията, писмени доказателства, сочат, че на 01.12.2025 г. в центъра на София, обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Те са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства, а Н.А. има криминални регистрации.
След внесени от прокурори искания за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.
Разследванията по всички досъдебни производства продължават.
Още по темата
/
Доц. Петър Чолаков: Не изглежда особено вероятно да успее този вот на недоверие, но са длъжни да опитат
09:09
Още от категорията
/
Инж. Янко Спасов: Младите хора не могат да разберат, че са жертва на едни алгоритми в социалните мрежи
08:39
През "Промахон" пропускат всички моторни средства, но гърците спряха товарния трафик през "Ексохи"
04.12
Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
04.12
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
04.12
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гръцките фермери. Шофьор: Шест часа чакаме
04.12
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:44 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.