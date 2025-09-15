ЗАРЕЖДАНЕ...
Петокласник от Благоевград стана ортопед
Там той е посрещнат с топлота и разбиране от екипа, ръководен от д-р Красимир Спасов. През цялото лято малкият помощник прекарва дните си в болницата, където под зоркия поглед на специалистите се включва активно в работата. Любомир не само наблюдава, но и помага на лекарите в различни задачи, а най-впечатляващото е, че му е позволено дори да направи собствена диагностика при случай с пациент, предава NOVA. С много старание и съсредоточеност той успява да познае правилната диагноза, с което впечатлява всички в отделението.
Историята на Любомир е доказателство, че вдъхновението и мечтите могат да дадат огромен стимул както на децата, така и на възрастните. Лекарите в Благоевград показаха, че са готови да подкрепят младите си последователи, въпреки натоварената и отговорна професия.
