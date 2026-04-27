Цените на петрола се повишиха отново днес. Референтният за Европа сорт "Брент" стигна 108 долара за барел. Причина за поредния скок е липсата на развитие на мирните преговори между САЩ и Иран.

В събота Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е отменил плановете си да изпрати делегация в Пакистан за преговори с ирански представители.

Какви са цените у нас?

Дизелът в България в се предлага основно между 1,78 и 1,81 евро за литър, а по-скъпия върви между 1,98 и 2,07 евро за литър, показва справка на dnes.bg.

В големите вериги масовият бензин А-95 се продава между 1,49 и 1,51 евро за литър. Средната цена на А-98 е 1,71 евро за литър