Петър Галев: Обективно необходимо и справедливо е здравната вноска да се увеличи като процент от дохода на всеки човек
По думите му в България реално по-голяма част от населението, и то най-големите потребители на здравни грижи в страната – децата и възрастните хора, пенсионерите, както и голяма част от държавните служители, не заплащат от джоба си здравноосигурителни вноски, а ги заплаща държавата. "А държавата, това са всички работещи хора, които получават доходи и им се удържат здравни вноски,“ посочи той и добави, че по този начин системата доста се дебалансира, така че дори здравната вноска да се увеличи на 10%, това няма да подобри ситуацията. Едно от решенията е високоплатените държавни служители да поемат ангажимент към здравното си осигуряване, като според госта това би подпомогнало финансирането на здравната система.
"Възможно доплащането за лечение за здраве да намалее, ако вноската се увеличи и започне да покрива по-лесно и по-често високоспециализирани изследвания, като ядрено-магнитен резонанс, позитронно емисионна томография и т.н.,“ добави здравният експерт, като изрази съмнение, че ще намалее заплащането за преглед при високотърсени специалисти, ако повиши здравната вноска, защото у нас има много голям недостиг на медицински специалисти на всички нива. "Необходимо е да се обясни на обществото смисълът от това цялостното ниво на здравеопазване да се повиши, т.е. да се подобри базата в болницата, да се подобри официалното заплащане на лекарите, работещи в нашата здравна система, за да може средният достъп да е по-добър и по-недопълнително заплатен.“
Според Галев трябва да се направи дълбочинен анализ за ползата на определени болнични заведения и дали не е по-ефективно тяхното закриване, за да има повече пари в реално действащи болници, където хората ще получават много по-добра медицинска помощ. "Ние не обсъждаме наболелите здравни проблеми публично. Това изобщо не е тема на обществения дебат в момента, защото е хлъзгава, трудна и няма лесни решения, и няма решения, които да не изискват нашето активно участие като хора, първо, като отговорност към себе си, и второ, като финансово участие.“
/
