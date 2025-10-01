ЗАРЕЖДАНЕ...
Петър Ганев: Ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала
"Знаете, че двойното етикиране, което започна през лятото, имаше една отсрочка от два месеца. Така че от 8 октомври по-скоро пише в закона, че започват санкциите. Това е по-скоро предупреждение към търговците. Тази седмица наистина всички търговци и малки обекти наистина да сe огледат. Факт е, че всички вече имат и двете цени. Понякога изглежда по-добре закръглено само до първия знак, но погледнете още веднъж тази седмица дали е по-правилото на закона“. Това коментира пред bTV икономистът Петър Ганев.
"Цените се формират на база търсене и предлагане. Според мен държавата има доста малко инструменти, с които може да влияе върху тези цени. Един от опитите, които правят е, че през някакъв сайт хората да бъдат по-информирани за цените, което според мен няма да сработи. Но поне виждаме, че държавата се опитва да спомогне на хората за преминанието към еврото“, посочи финансистът Никола Филипов.
"Последните години ставаме свидетели на доста рязко покачване на брутната работна заплата в страната. И това е пряко следствие от политиката, която води държавата по линия на заплатите в публичния сектор. В тази ситуация частният бизнес просто няма как да не повиши цените, за да може да компенсира този разход", коментира той.
Според него фокуса в бюджета трябва да бъде върху разходите.
По думите му, ако искаме да имаме ефективна борба с ценовите равнища, покачването на инфлацията, просто тази практика трябва да се ограничи - тоест държавата да спре да вдига заплатите в публичния сектор, защото просто частният сектор няма какво да направи.
Петър Ганев посочи, че ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала и попита как се решава кой продукт да се оскъпи.
По думите му бюджетът за тази година е "свършена история".
