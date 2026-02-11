Петър Кичашки за Съвета за мир и България: Нашите американски партньори са наясно с поредното политическо безвремие у нас
©
"Нашите партньори са доста наясно, че ние тук, както обикновено гледаме нещата да стават като хората, пък те стават както обикновено. Така че общо взето, това е един доста неприятен за България развой на събитията, защото мисля, че беше правилно решение България да се присъедини към Съвета за мир, нищо не губехме от това, да се включим в този процес и да участваме наравно с многото държави, които създават този Съвет за мир. Ние решихме да направим нещо като нищо, да подпишем, но да не ратифицираме. Едва ли не това е една традиционна, между другото, българската дипломация, грешна позиция", каза още Петър Кичашки.
И допълни: "Хем сме с единия лагер, хем гледаме да не разсърдим на другия. И това ние една позиция, която е една от причините в България да е била една от малкото държави загубила и двете световни войни и държава, която често е изпадала в ситуация на национална катастрофа, това се дължи на нашата традиционна геополитическа нерешителност."
Според него във Вашингтон традиционно не харесват "неблагонадеждни" партньори, като предпочитат такива с ясни позиции.
"Много добре познавам как работи машинарията във Вашингтон и мога да ви кажа, че едно от нещата, които във Вашингтон най-много не харесват, без значение дали администрацията е републиканска или демократическа, но нещата, които Вашингтон най-много не харесват, е партньори, които са неблагонадеждни, които не може да им се вярва при дългосрочните ангажименти. Във Вашингтон е много по-добре прието, държави, които откровено и директно казват - не", коментира още Кичашки.
Още по темата
/
Тагарев за членството в "Съвета за мир": Правителството трябва да е готово да внесе 1 милиард долара
24.01
Доц. Орманджиев за участието на България в Съвета за мир: Финалната дума ще бъде на народните представители
23.01
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
22.01
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
22.01
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
22.01
Още от категорията
/
Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан"
21:42
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не съм виждал оръжия и не знаех, че разполагат с такива
08.02
Д-р Теодора Йовчева: Партиите бързат с изборите заради проекта на Радев, той ще зададе тона на кампанията
08.02
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а българската му проекция е свързана с драмата в "Петрохан"
08.02
Има ли шанс да си върнем загубеното обоняние след COVID-19 и други болести – обонятелната тренировка
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.