Петър Петров.
"Когато излезе тази информация за бонусите, аз изисках от регионалния министър колко на брой са служителите на АПИ, получили бонуси, кои са длъжностите и в кои области за раздадени тези бонуси. В цялата страна пътищата са лоши и беше редно да разберем къде са раздадени тези бонуси. За мен цялата тази работа с бонусите е една огромна корупционна схема", допълни Петров.
По думите му е получил отговор на 9 септември от регионалния министър, но той не му е отговорил на въпроса кои длъжности са получили бонуси.
"Не ми отговори и в кои области са раздадени бонуси. Все пак ми отговори, че за 2024 година 2 113 служители на АПИ са получили бонуси в общ размер на 9 414 207 млн. лева. От 1 януари до 30 юни тази година са заплатени бонуси на 2 113 служители на АПИ в общ размер на 4 689 630 млн. лева. Най-фрапантното е, че раздаването на бонуси в АПИ продължава. Общият размер на сумите за година и половина е над 14 млн. лева", посочи той.
