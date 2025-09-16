Финансовата стабилност на едно предприятие е добре да се гледа през погледа на трета обективна страна, каквато са рейтинговите агенции. Добре е когато се осведомяваме за нечие финансово здраве да видим на първо място неговия рейтинг или неговата оценка – тя казва всичко. Тези неща са от значение не само за счетоводители и финансисти, те имат значение за маркетинг отделите, за снабдяването. Би било хубаво да може тези доклади, които ние правим, да са достъпни за все повече дружества и физически лица в България. Това каза в предаванетоекспертът в екипа за бизнес развитие на рейтинговата агенция ICAP CRIF Bulgaria - Dun & Bradstreet Петя Декова.По думите й общият финансов риск на едно предприятие, т.е. вероятността то да бъде или да не бъде финансово здраво, включва и това то дали то е устойчиво. "От нас, като рейтингова агенция, се очаква да измерваме тази устойчивост и съответно този риск от неустойчивост, което ние вече правим през специално създадена платформа Synesgy, която е също така лесно и евтино достъпна за всеки, който иска да се регистрира в нея, отговаряйки на въпросите в нея и също канейки своите контрагентите да отговорят,“ обясни тя и посочи, че все повече отдели по човешки ресурси се интересуват от платформата, тъй като младите хора се интересуват не само колко пари ще получават, а и също така какво е предприятието, към което ще се присъединят, както и дали то е устойчиво.Устойчивостта и финансовото здраве са динамични величини и благодарение на днешните технологии лесно да може да се следят промените, посочи още експертът, като подчерта, че всеки сектор има своите водещи предприятия към дадения момент, както и своите по-неизявени и в не толкова добро състояние предприятия. "През днешните технологични инструменти може лесно, удобно и евтино да се проследяват тези промени в дружествата и човек да е винаги нащрек и наясно как точно се развиват тези, които имат значение за неговия живот било като предприятие, било като индивид,“ каза гостът и обясни, че източниците на данни, които ползват рейтинговата агенция, са различни, като обикновено се ползват обществено достъпни източници, както и непублични източници, които се закупуват, "също така много съществено ние развиваме наши собствени източници, които са ни необходими, за да извършваме дейността си“.Декова е категорична, че най-важният компонент в преценката за едно дружество е неговата финансова стабилност. "За да оцелява и да се развива едно предприятие, трябва да бъде финансово стабилно, трябва да знае какво значи това за него и да го следва много стриктно. Освен това, не е достатъчно само да оцелява, необходимо е да се развива – който не иновира, който не се развива, който не е конкурентноспособен, просто умира рано или късно.“ICAP CRIF принадлежи към световната мрежа на Dun & Bradstreet, много стара партньорска мрежа, разпространена в целият свят. По думите на експерта в тази световна мрежа всеки допринася със собствени данни, събрани доброволно и анонимно от всеки един даден пазар. "Всяко дружество, което смята, че е смислено да има база за платежна дисциплина, то може да ни предоставя ежемесечно своите данни за своите си разплащания и в замяна на това да гледа базата, която се натрупва от общото усилие на всички дружества,“ обясни тя и добави, че в България вече имат информация за над 250 хиляди дружества и достатъчно добра база, която продължават да изграждат: "Всеки е добре дошъл да се включи и тази база, която е световна.“