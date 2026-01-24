Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
© ФОКУС
Макар инфлацията на Острова да продължава да е по-висока в сравнение с други европейски държави като Германия и Франция, тази седмица стана ясно, че поскъпването на хранителните стоки се забавя. Даже при някои като макарони, брашно и зехтин се наблюдава намаление с между 4 и 16 процента. Млякото обаче е поскъпнало с близо 15 на сто през последната година, а говеждото с двойно повече. Това, което казват пазарните анализатори, е, че хората не се борят да си осигурят стоки от първа необходимост, но не могат да си позволят някои по-скъпи храни, за които преди въобще не са замисляли дали да ги купят.
Въпреки че инфлацията на острова е по-висока от всякога, виждаме, че там сметката е най-малка. Яйцата са с 34 евро цента по-евтини от тези у нас. Ябълките в България са с 4 евроцента по-евтини от тези в Англия. Прясното мляко обаче у нас е най-скъпо и то близо два пъти. В България един литър струва 1,75 евро, докато в Англия само 84 цента.
Цените са само едната страна на уравнението. Другата са доходите. Защото една и съща сума тежи различно в портфейла на българина, германеца и англичанина.
Навсякъде зависи според района, в който живеете. В София средната заплата е около 1800 евро. А покупателната способност на българина достигна 13 000 евро на човек. Исторически връх според НСИ. Изпреварваме Гърция, Румъния, Словакия и Унгария.
Средната заплата в Германия зависи в голяма степен от сектора и региона. Според статистиката средната заплата за пълен работен ден варира между 4700 и 5000 евро бруто на месец. Покупателната способност в Германия на човек от населението за една година също се различава значително между отделните провинции. В зависимост от региона тя е около 27 000 евро, като в някои случаи може да надхвърли 34 000 евро годишно.
В Лондон средната работна заплата е 4142 паунда или 4754 евро месечно. Жителите на британската столица харчат между 8 и 17% от доходите си за храна, като най-високият процент е при най-ниско платените работници. И причината е непрекъснатото поскъпване на хранителните стоки през последните години. Вече на човек са необходими между 200 и 300 паунда месечно, за да се храни.
И така, у нас средната заплата е два пъти и половина по-ниска от тази на германците и англичаните. Цените в магазините обаче са различни. Най-яркият пример е млякото, което у нас се оказа най-скъпо.
Още по темата
/
Мая Манолова: Законопроектът "Антиспекула" няма да доведе до дефицит на стоки, икономически щети и повишаване на инфлацията
21.01
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
13.01
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената. Очакванията са за поскъпване и през 2026 година
27.12
Още от категорията
/
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
08:50
Румяна Бъчварова за Радев: Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът
21.01
Пазарен анализатор за споразумението с Меркосур: Имаме нужда от това споразумение, то е малък светъл лъч
21.01
Юлиан Попов: България трябва ясно да застане зад общата европейска позиция по казуса с Гренландия
21.01
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21.01
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Семерджиев осъди затвора, карцерът го потиснал
23:05 / 23.01.2026
Ива Митева: Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача
22:28 / 23.01.2026
Масово ни пробутват фалшив мед за истински
22:15 / 23.01.2026
Българин: Казаха, че такива евра няма да вземат, стана разправия!...
22:14 / 23.01.2026
БНБ с нова информация за еврото в България
19:49 / 23.01.2026
Десислава Радева: Приключих
19:48 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.