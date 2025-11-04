Пиер Граменя: България няма да спасява по-богати държави от еврозоната!
Какво представлява Европейският механизъм за стабилност и как работи той? Отговорите дават Пиер Граменя и членът на УС на механизма Яна Джонева.
"Достигате важния етап — да станете част от еврозоната от януари. И с това идва и шансът, възможността да се присъедините към Европейския механизъм за стабилност. Той е кредиторът от последна инстанция на еврозоната. Това означава, че когато не можеш да рефинансираш дълга си и нямаш друга възможност да финансираш страната си, тогава се обръщаш към Европейския механизъм за стабилност, който е европейският еквивалент на Международния валутен фонд. Как работи? Имаме внесен капитал, т.е. държавите допринасят към Европейския механизъм за стабилност — 81 милиарда евро. Ние заемаме на европейския пазар до 500 милиарда евро с много ниска лихва, тъй като имаме рейтинг ААА. И когато подпомагаме държави, това, което използваме, не е внесеният ни капитал, а именно облигациите, които пускаме. Така че, на практика, това е един много модерен начин да се оказва подкрепа на държавите тогава, когато се налага", обясни Граменя.
Той успокои българите, които са притеснени, че ще трябва да даваме повече, отколкото можем да си позволим, за да спасяваме някоя държава, която не е управлявала финансите си правилно?
"Европейският механизъм за стабилност се основава на солидарност, но тази солидарност не идва безплатно. Ако една държава иска да ползва средствата, защото има финансови проблеми, тя трябва да се ангажира да направи структурни реформи, за да получи тези средства. Заемите не идват от държавите членки. Те идват от облигациите, които ние пускаме. Имаме опит — през последното десетилетие пет държави получиха подкрепа от европейските механизми за финансова стабилност и всички те изплащат своя дълг. Но не е само това — те направиха и структурни реформи и днес се справят по-добре от други държави", каза Пиер Граменя.
"Формулата, по която се изчислява вноската на България в капитала на Европейския механизъм за стабилност, е същата формула, която се използва за нашата вноска в капитала на ЕЦБ. Тя зависи от размера на населението и от брутния вътрешен продукт на глава от населението. Вноската на България ще бъде в размер на 992 милиона евро. Тя ще бъде платена в рамките на 12 години.Първите пет години България ще заплаща по 120 милиона евро", обясни Яна Джонева. "Европейският механизъм за стабилност наистина може да се разглежда като застрахователен механизъм за държавите в еврозоната", коментира още тя.
