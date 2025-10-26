падане в района на Седемте рилски езера, е преминало подробни прегледи и изследвания в Детска противошокова зала.
След преценка от медицинския екип, детето остава в Детската неврохирургия на "Пирогов". Това съобщиха от болничното заведение.
"Фокус" припомня, че инцидентът е станал на пътеката между езерата "Бъбрека“ и "Окото“.
