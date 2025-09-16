ЗАРЕЖДАНЕ...
"Пирогов" с новини за малкия Марти, пометен от АТВ
©
Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.
Припомняме, че Марти пострада, след като електическото бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - Христина, която по-късно почина в болница, информира NOVA.
Още по темата
/
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
09.09
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
03.09
Почина Хриси!
03.09
ИПБ: Възмутени сме!
02.09
Още от категорията
/
Петя Декова: За да оцелява и да се развива едно предприятие, трябва да бъде финансово стабилно
16:01
Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
10:53
Сашо Диков: Моето огромно желание е да изберат Кошлуков, за да се види докъде може да стигне търпението на хората
10:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.