До момента поколението Z все едно не съществуваше за политиците, не им беше интересно. Смятаха, че са абсолютно фокусирани върху материалното, върху собственото си благосъстояние, че не се интересуват изобщо от това какво се случва около тях. Протестът показа колко неадекватна е цялата политическа класа в България. Това каза писателят Любомир Гетов – автор на книгата "Пропастта между поколенията и как да градим мостове между тях“, в предаванетонаПоколението Z до голяма степен формира своите ценности в интернет пространството, а не в семейството и в локалните традиции, отбеляза той. До момента то е било силно подценявано от по-възрастните поколения, но сега показва своя потенциал. "Това беше един голям, хубав шамар за събуждане на политическата класа. Тепърва политическата активност на това поколение ще бъде изключително важна и за мен това е много добър знак“, смята авторът.Според него това поколение ще търси своите ценности в съществуващите политически структури. "Това е поколение, което вярва на личности, на кратки и ясни послания, на харизмата, на неподправеното, на естественото. До момента обаче то не е взимано на сериозно от нито една от политическите структури. Оттук нататък балонът с кебапчетата и петдесетолевките ще бъде спукан“, смята писателят.Мостът към това поколение според него може да бъде изграден като покажем, че ги смятаме за равноправни и достойни да седнем на една маса и да говорим с тях. "Трябва да говорим на техния език, трябва да се стремим да ги приемаме като равни и да ги чуваме, не просто да ги слушаме, а да чуваме това, което говорят, защото те имат много какво да ни кажат. Техните информационни канали са коренно различни от нашите и поради тази причина те събират много повече и по-различна информация, отколкото ние“, допълни писателят.