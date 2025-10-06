ЗАРЕЖДАНЕ...
Пламен Димитров: Ръстът на минималната работна залата ще стимулира икономиката
©
"Случващото се с доходите продължава да стимулира растежа на икономиката в страната", смята Димитров.
По думите му всякакви апели на МВФ и Фискалния съвет, че трябва да бъдат намалени доходите, са вредни за икономиката. Според Димитров, ръстът на минималната работна залата ще стимулира икономиката.
Той подчерта, че твърдението "когато се вдигне минималната работна заплата, всички, наети на нея, губят работа" е невярно. "Очевидно пазара на труда е този, които движи доходите, а не някакви други фактори в такава степен, в каквато им се приписва", акцентира още той.
От КНСБ са на мнение, че трябва да се въведе методология за изчисляване на заплата за издръжка.
Още по темата
/
Левон Хампарцумян: 50 години не може да се направи една магистрала! Предупреждават, че ще има природно бедствие половин ден след него!
03.10
БСК против идеята здравни права да се възстановяват след изплащане на забавените вноски само за три години назад
03.10
Петър Ганев: Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще удари върху разполагаемия доход на домакинствата
03.10
Икономист: България има най-високия ръст на заплати в администрацията и сектор "Сигурност" за последните 6 г. от целия ЕС - 116%. Това е повече от 2 пъти увеличение!
01.10
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
01.10
Петър Ганев: Ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала
01.10
Работодатели: Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават минимална заплата, но това е грешно число
30.09
Дянков и Дацов за препоръките на МВФ по отношение на плоския данък – прогресивното облагане би разместило цялата данъчна система
26.09
Още от категорията
/
Земетресение в България!
11:43
Атанас Марков: Не трябва да се вменява вина на организаторите на автомобилното състезание във Варна
10:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.