Инфлацията беше генерирана от други фактори, нищо общо нямаше с доходите. От 2022 г. беше близо 20%, доходите не нараснаха с толкова. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на брифинг, предаде репортер на ""."Случващото се с доходите продължава да стимулира растежа на икономиката в страната", смята Димитров.По думите му всякакви апели на МВФ и Фискалния съвет, че трябва да бъдат намалени доходите, са вредни за икономиката. Според Димитров, ръстът на минималната работна залата ще стимулира икономиката.Той подчерта, че твърдението "когато се вдигне минималната работна заплата, всички, наети на нея, губят работа" е невярно. "Очевидно пазара на труда е този, които движи доходите, а не някакви други фактори в такава степен, в каквато им се приписва", акцентира още той.От КНСБ са на мнение, че трябва да се въведе методология за изчисляване на заплата за издръжка.