Пламен Димитров прогнозира кога средната заплата у нас ще достигне 3300 евро
По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.
"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.
RZ75
преди 2 ч. и 16 мин.
Когато средната заплата в България стане 3300 евро, ако Европа все още съществува, като съюз, средната заплата там ще бъде 3 пъти повече. Много експерти по всичкология в тая държава. Нека ми каже каква икономика имат прибалтите и тогава ще говорим. Защото на кредити всеки може да живее, но не всеки може да плаща. За някои, разбира се, има изключения. Онези, които убиха фунта стерлинг, като световна валута и направиха такава американския долар - вероятно най-необезпечената валута в света. Бъдещето никак не е светло. Двама от неразбралите са право под мен.
Anny55
преди 3 ч. и 49 мин.
Ами да. А за тези лумпени, дето си искали драгоценното левче, да им намалят заплатите наполовина. Това заслужават. ба*ти простия народ ...
Къде къде
преди 4 ч. и 10 мин.
Ето това е голям експерт - "Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа.". Тогава защо го казваш?!? Освен това казваш "би трябвало, искаме, може би ще, след 10 години" ... дотогава я камилата, я камиларят, я няма ЕС, я няма евро. И не на последно място по важност, за да се повишат заплатите трябва да се произвежда нещо реално със стойност, така че да има БВП за заплати. Когато нищо не произвеждаме и нямаме реален прираст на БВП не левове, не евро, ами и монголски тугрици да ни е валутата е все тая! Това нещо е време "експертите" да го разберат и да спрат да дават на хората надежди... Но пък парите от грантовете не са за изпускане, нали?
