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|Ïëåâíåëèåâ: Ðàäåâ íå ðàçáðà êàêâî å äà ñè ïðåçèäåíò è ïðåñëåäâà ñàìî âëàñòîâèòå ñè àìáèöèè
Ñïîðåä íåãî "ãîëåìèÿò ïðîáëåì å óñåùàíåòî ó õîðàòà çà íåñïðàâåäëèâîñò, íî è ëèïñàòà íà ïðåçèäåíòà – Ðóìåí Ðàäåâ íå ðàçáðà êàêâî å äà ñè ïðåçèäåíò íà ðåïóáëèêàòà è ïðåñëåäâà ñàìî âëàñòîâèòå ñè àìáèöèè“.
Â ïðåäàâàíåòî "Íåäåëÿ 150“ Ïëåâíåëèåâ î÷åðòà åäèí ëîø è åäèí ðàçóìåí âàðèàíò çà Áúëãàðèÿ:
"Ëîøèÿò âàðèàíò å ïðè ïðåïëèòàíåòî íà èíòåðåñè è àïåòèòè íà ïðåçèäåíòà è íà ïàðòèè, Áîéêî Áîðèñîâ äà ñå ïîääàäå íà íàòèñêà è äà ïîäàäå îñòàâêà. Àêî òîâà ñòàíå, ïðîòåñòúò ùå ñå íàñî÷è êúì Èâàí Ãåøåâ. Ðóìåí Ðàäåâ ùå ñúñòàâè ìàðèîíòåíòî ïðàâèòåëñòâî, ùå ñïðåòíàò åäèí íîâ "Êîñòèíáðîä“. ÃÅÐÁ, äîðè äà îñòàíå ïúðâà ïîëèòè÷åñêà ñèëà, ùå å ìíîãî îòñëàáåíà. Ïàðëàìåíòúò ùå å ðàçäðîáåí è ùå èìà ñëàáî ìíîçèíñòâî.
Ðàçóìíèÿò âàðèàíò å ïðåçèäåíòúò äà çàïî÷íå äà ðàáîòè êàòî ïðåçèäåíò íà âñè÷êè áúëãàðè – äà ïîêàíè ïðîòåñòèðàùèòå, ïðîôñúþçèòå, îáùåñòâåíèòå ôàêòîðè äà òúðñÿò çàåäíî ðåøåíèå çà åäíà ïî-ñïðàâåäëèâà Áúëãàðèÿ. Ïàðòèèòå ùå ñå ïîäãîòâÿò çà èçáîðè è ùå óñïåÿò äà èç÷èñòÿò âñè÷êè çàäêóëèñíè èíòåðåñè, ùå äàäàò ïúò íà ìëàäèòå. Òðÿáâà äà ñå ñúçäàäå îáùåñòâåí ñúâåò êúì ïðåçèäåíòñêàòà èíñòèòóöèÿ è êúì Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò“.
Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ å êàòåãîðè÷åí, ÷å "ðåøåíèå èìà, ïðîìÿíàòà å âúçìîæíà – ïðîòåñòèðàùèòå òðÿáâàò äà ñà ïî-êîíêðåòíè â èñêàíèÿòà ñè, à èñêàíèÿòà äà ñà ðàáîòåùè. Íÿêîè èãðà÷è ùå ñå âúçïîëçâàò îò èçâúíðåäíàòà ñèòóàöèÿ è ñèòóàöèÿòà íà õàîñ“.
Ïî äóìèòå íà Ïëåâíåëèåâ ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ íå ñïàçâà Êîíñòèòóöèÿòà – "òîé íÿìà ïðàâî äà èñêà îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà è íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð, òàêîâà ïðàâî èìàò ñúîòâåòíî ïàðëàìåíòúò è Âèñøèÿò ñúäåáåí ñúâåò“.
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269 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà CÎVID-19 â Áúëãàðèÿ, 31 ñà âúâ Âàðíà
06:01 / 24.07.2020
Åòàæ îò Âîåííàòà áîëíèöà âúâ Âàðíà ñòàâà îòäåëåíèå çà COVID-19
13:02 / 24.07.2020
270 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, 22 ñà âúâ Âàðíà
07:21 / 25.07.2020
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