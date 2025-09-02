ЗАРЕЖДАНЕ...
Плевнелиев: Светът научи, че сме рискова държава, че нямаме работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана
© bTV
Това каза Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017 г., във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.
По думите му нашите служби не работят добре и България е обект на много тежки хибридни атаки от много години.
"Продължаваме да бъдем изключително зависими от руски технологии и руски въоръжения. Нашите радари, които са на повече от 50 години, продължават да бъдат руски“, коментира пред bTV Плевнелиев.
"Нашите хора са преценили, че не е имало кой знае каква драма. От Летище Пловдив казаха, че всичко е било наред. За себе си виждам това – в Полша в деня, преди да кацне в България, Урсула фон дер Лайен казва, че Путин е хищник. След което се опитва да кацне в България и GPS сигналът в нейния самолет изчезва. Кой може да направи това нещо? Европейците дори нямат такива сателити. Единствените, които ги имат, са Русия, САЩ и може би вече Китай“, посочи Росен Плевнелиев.
Според него трябва да има разследване и институциите да обяснят какво е станало.
"Русия се опитва да създава проблеми не само на самолетите, но и на корабоплаването. Масово вече в Балтийско море се заглушават сигнали и това е ясен знак за всички нас, че най-после трябва да се вземем насериозно в защитата на сигурността. България е обект на тежки хибридни атаки, България е много пробита, руската пропаганда е навсякъде. Промиват мозъците на българите по един изключително брутален начин – време е да се събудим“, каза Плевнелиев.
"Ако Урсула фон дер Лайен нарича Путин хищник, аз го наричам Хитлер на XXI век. Това е човек, който избива милиони хора. Който отказва на украинците правото на съществуване. Дори когато се води война, има правила. Не могат да се избиват цивилни хора и да се бомбардират детски градини и училища. Това е военно престъпление и Путин е такъв – военен престъпник. Не може български политици да го легитимират“, каза още той.
"Путин трябва "да прожектира“ победа, а за да го направи, той трябва да прецени кога би могъл да го направи. Без неговото решение, тази война няма да спре“, на мнение е Росен Плевнелиев.
По думите му Доналд Тръмп е популист, а популистите не са демократи.
"От тази гледна точка той не е демократ и съответно не вярва в институции и правила, а вярва в сделки. Ако сме се поучили от историята, знаем, че това води до повече войни и кръв“, посочи Плевнелиев.
