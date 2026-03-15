Жена от Пловдив твърди, че е станала жертва на имотна измама, след като разбира, че апартамент, за който е платила капаро и има предварителен договор, е продаден и на друго семейство. По случая вече няколко години се водят проверки от институциите.Преди около пет години Джесика Атанасова подписва предварителен договор за покупка на апартамент и паркомясто в новострояща се жилищна сграда в Пловдив. Стойността на имота е приблизително 100 000 лева.По думите ѝ при подписването на договора сградата е била на етап акт 14. Тогава тя е внесла капаро в размер на 50 000 лева, като останалата част от сумата е трябвало да бъде платена при достигане на акт 15 и акт 16."Платих половината от сумата като капаро. В договора беше записано, че остатъкът трябва да се преведе на по-късен етап от строителството“, разказва тя пред bTV.Две години по-късно, през 2023 г., по време на събрание на собствениците в сградата Джесика научава нещо неочаквано. Оказва се, че същият апартамент вече има други купувачи."Бях шокирана. Не можех да повярвам, че жилището може да бъде продадено на друг човек, при положение че имам предварителен договор и съм дала голяма сума пари. Още по-изненадващо беше, че другото семейство вече имаше нотариален акт, защото беше платило имота изцяло“, казва тя.След като разбира за ситуацията, жената подава сигнал в прокуратурата. Година по-късно се обръща и към "Икономическа полиция“.Тя настоява да получи обратно платената сума, заедно с лихвите за периода, през който парите са били задържани, както и обезщетение за пропуснати ползи.Предварителният договор е подписан с Валентин Иванов, който е едноличен собственик на фирмата "АРТМЕТАЛ 99“. Според данните в Търговския регистър адресът на компанията се намира в село Марково край Пловдив.На място на посочения адрес се намира двуетажна жилищна къща. При телефонен разговор Иванов заявява, че по казуса вече се води съдебен спор и отказва да коментира случая подробно."По този въпрос има съдебна процедура. Има институции, които се занимават с това. Ако някой смята, че е ощетен, може да заведе дело и съдът ще реши кой е прав“, заяви той.Адвокатът му също отказва да даде коментар пред камера.От прокуратурата потвърждават, че по случая има образувано наказателно производство за измама.Според институцията разследването се води по член 209, алинея 1 от Наказателния кодекс. Към момента производството все още не е приключило, като през февруари 2026 г. наблюдаващият прокурор е разпоредил събирането на допълнителни доказателства по делото.Независим адвокат, специализиран в случаи на имотни измами, коментира, че подобни ситуации могат да се избегнат, ако предварителният договор бъде вписан в Агенцията по вписванията. Така се създава допълнителна защита за купувача и се ограничава възможността един имот да бъде продаден на повече от един човек.