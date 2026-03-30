По 17 престъпления съдят групата на Хасърджиев, разпитани са над 80 свидетели. За първи път в дело се явява "наркотикът на изнасилвача"
По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища. Това съобщиха на брифинг прокурорите Александра Стефанова и Георги Коджаниколов, предаде bTV.
Става дума за групата на д-р Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис и бившия легионер Симеон Дряновски. Към настоящия момент двама са с мярка за неотклонение "задържане под стража“, а другите двама са под домашен арест – потвърдени от няколко съдебни състава.
Част от престъпленията са в съучастие – принуда, действия на полово удовлетворение чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, и държане на наркотици. Използван е наркотик - прекурсор, който е известен като такъв използван за склоняване и осъществяване на полови престъпления, отбеляза прокурор Стефанова. Тя добави, че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.
"Законодателят третира този наркотик като такъв, който има индустриална употреба, поради това не е сложен в списъка с най-опасни наркотични вещества и може лесно да се поръча, а от него да се извлече т.нар. наркотик на изнасилвача – GHB. Прокурорът добави, че почти няма специалист в страната, който да го изследва, защото се елиминира от организма в рамките на часове", обясни Коджаниколов.
Някои от подсъдимите имат обвинение за държане, разпространение и създаване на порнографски материали, както и такива, при които са използвани лица на видима възраст под 18 години. Коджаниколов посочи, че става дума за стотици материали.
Също така има обвинение за умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести от един от подсъдимите, както и за държане на боеприпаси без разрешение и боравене с огнестрелно оръжие не с оглед на правилата.
