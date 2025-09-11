Внасянето на левове по банкови сметки в месеците преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмяна, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на 1 януари 2026 г., а считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.Това уточняват от Българската народна банка (БНБ) по повод официалното влизане на еврото в България.Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето. Банките и "Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.