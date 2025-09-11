ЗАРЕЖДАНЕ...
По-добре си внесете левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
©
Това уточняват от Българската народна банка (БНБ) по повод официалното влизане на еврото в България.
Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето. Банките и "Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.
Още по темата
/
Министърът на електронното управление: Хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги
12:03
Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и не социален въпрос
11:30
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
10.09
Още от категорията
/
Томислав Дончев: Ако по цял ден повтаряш на някой, че не може и нищо няма да направи – то обезателно нищо няма да направи
12:02
Вълчев по повод темата за еврото: Учебниците ще се променят, но няма да се печатат предварително
11:14
Експерти: Ще настане хаос! Има рискове за отоплителния сезон, дяловото разпределение ще поскъпне!
10:39
Диян Стаматов: Необходим е двумесечен адаптивен период при прилагането на електронния формат за медицинските документи в детските градини и училищата
09:35
Европейската статистика: България регистрира 6,4 смъртни случая на 100 000 жители, вследствие на самоубийство
09:14
Костадин Костадинов: Вчера бе извършено поредното политическо убийство! Само на 31 г. с две деца на 3 и 1 годинки!
09:11
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането на методиката за дялово разпределение на енергията
10.09
Иван Кристоф-Човекът Паяк: Можем да създадем най-елитния височинно-въздушен спасителен отряд в България
10.09
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
10.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.