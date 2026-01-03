Сподели close
Цена срещу пушене - има ли връзка? Този въпрос разискват от "Активни политики". 

Тенденцията е ясна:

по-евтини цигари = повече пушачи.

по-високи цени = по-нисък дял пушачи.

България е показателен пример - най-ниска цена и най-висок дял пушачи.

Изключение е Франция - въпреки високите цени, пушенето остава разпространено.

В България това се свързва и с високи нива на респираторни заболявания и сериозен натиск върху здравната система.