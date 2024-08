По-изгодни ли са резервациите за море в последния момент?

© Sofia24.bg Макар да е рано за есенни намаления, почивката на море през август остава по-предпочитаният период за повечето български семейства. Цените на офертите в last minute (в последния момент) този сезон се оказват с 10-15% по-ниски, показва проверка на кореспондентите ни.



Теодора е от град Берковица и идва за шеста поредна година на почивка в Равда. Разказва ни, че тук е спокойно и приятно, а цените поносими. Избрала е почивката си отдавна и е запазила своята ваканция в ранни резервации.



"Предпочитаме да не сме на all inclusive, но без храна, излизаме навън да се храним", каза Теодора пред NOVA.



"И потребностите на детето задоволяваме, нашите също, не се лишаваме от нищо", обясни тя.



Най-големия летен курорт в България - "Слънчев бряг", е пълен. В началото на август туроператорите и хотелиерите отчитат 60-70% заетост.



"Не е пикът който очаквахме, но е добра запълняемостта", каза Елена Андонова – хотелиер и туроператор.



Приятната изненада за хотелиери и туроператори е, че българите се завръща този сезон. Обичайните туристи и това лято тук са от Румъния, Полша, Великобритания, Чехия, малко от Германия и скандинавските страни.



"Около 40% избират last minute пътувания. Към момента 50-60% са така организирани", каза Андонова. Така месец август идва с намаления в офертите. А отстъпките са между 10 и 15 процента.



Според хотелиера Виолета Галева почти всички нейни колеги са пуснали last minute оферти.



"И те са доста по-изгодни от планираните. Излиза им с десетина лева на човек, когато е last minute офертата. Най-много се възползват български семейства и това са семейства с деца, които получават различни отстъпки", каза Галева.



Андонова обясни, че имат различни оферти. За две и повече нощувки търсеният пакет е на база all inclusive, а за една-две нощувки, тоест уикенд-туризма или last minute, търсенето което е основно за уикенда, там се предпочита "нощувка със закуска".



Туристите търсят добра храна и спокойствие в нощните часове, смятат хотелиери. От изключителна важност, особено за семействата с деца, се оказват забавленията.



"Аниматорите са много важни, аниматорите разнообразят престоя на туристите особено когато са с деца. И това е голям плюс за всички хотели, които го предлагат", допълни Виолета Галева.



Сред търсените развлечения са тези в аквапарковете и морските атракции .



Цените на 15 минути возене с джет в морето варират от 80 до 110 лева. За редовни туристи, има пакетни цени за няколко дни, които също са с намаления. Най-скъпият атракцион е парашута.



На юг сред удоволствията по време на плажната почивка са разходка с АТВ. Полетът над бреговата ивица с малък двуместен самолет или жирокоптер е между 300 и 400 лв. на час. Други туристи предпочитат дневен бар дискотека на кораб, където могат да останат през целия ден. Българското море се оказва евтино, приятно и предпочитано от чужденците, които от сега по предварителни данни на туроператорите вече правят резервации за следващия сезон.Следващите намаления се очаква да влязат в сила след 20 август.