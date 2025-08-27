ЗАРЕЖДАНЕ...
По-малко от месец преди старта на новата учебна година: Колко скъпо ще им излезе на родителите?
Проверка на "Фокус" показва какви са цените на учебните пособия към 26 август.
Малка тетрадка от 80 листа с меки корици и спирала струва 2,89 лв в известна верига магазини. Големият формат тетрадка е на цена от 3,50 отново за 80 листа. Има и по-луксозни предложения, които стигат до 8-9 лв броя. Тетрадките за най-малките по 20 листа са на цена от 80 стотинки.
Ако приемем, че средно учениците имат 10 предмета, по които се нуждаят от дебели тетрадки голям формат, то това значи, че родителите ще трябва да отделят приблизително 35 лева само за тетрадки за работа в клас.
Комплект 12 цветни флумастери, срещнахме на промоционалната цена от 21,99 лв, същият брои цветни моливи е 2,30 лв. По-големите комплекти стигат и до 55 лв. Блокчетата за рисуване, които отново са намалени струват по 1,50 лв. Три броя химикали са отново на намалена цена от 6 лв, а химикалка с няколко цвята струва 7 лв - отново на промоция. Комплект от 4 сини химикала могат да бъдат закупени за 2 лв. Четири цветни маркера пък струват 10,50 лв.
