ЗАРЕЖДАНЕ...
По пазарите си правят какво си искат – пършиво букетче срещу 27 лева и без касова бележка – къде са проверяващите
© Фокус
На пазара "Димитър Петков" – място, което по дефиниция би трябвало да предлага достъпни цени – един скромен букет от няколко далии се оказва на стойност... 27 лева. Без касова бележка, без усмивка, но с щедра доза целофан – точно от онзи, който напомня на сватбените аранжировки от 80-те години.
"Нищо лошо в класиката, но този целофан си е направо реликва от социализма. За модерна опаковка ми предложиха хартия за още седем лева – и тя не изглеждаше като чудо на флористиката“, споделя семейството, което се свърза с нас.
А историята е типична и малко тъжна. По-голямата сестра защитава с пълно 6 дипломната си работа, а по-малкият брат решава й купи букет...Горкото дете попада в ситуацията "очаквай неочакваното".
Търгашът не сергията вижда неуверено момче и си казва "сега ми падна". Ето ти нещо цветно и забавно, но ще ти струва 27 лева и то с целофан, иначе – повече.
Резултатът е човешки, топъл жест, за съжаление облечен в горчивина. Момчето пита "аз утре ще искам да подаря цвете на гаджето, толкова ли ще трябва да приготвя?"
И докато държавата уверява, че контролът върху търговията се засилва, реалността на сергиите изглежда различна. В големите магазини се проверяват етикети, касови апарати и фискални бонове. В малките ниши, където прекупвачът е едновременно продавач и касиер, обаче, все още царува фразата: "Няма нужда от бележка, нали се разбираме.“
Така, под пластмасовата обвивка на един букет се крие не просто лош вкус, а цяла икономическа философия – тази на дребната безнаказаност.
И докато купувачът плаща за "радост“, продавачът прибира кеша, скрит зад целофана.
Няма да е изненада, ако след няколко дни същите тези "цветари“ с възмущение обясняват как държавата им пречи да работят. Но истината е проста – не може бизнес, който не издава касова бележка, да цъфти честно.
Букетът може и да увехне, но миризмата на порочните практики от соца – остава.
"Фокус" ще си позволи да посъветва компетентните органи да започнат проверки и на тези "екзотични места", като пазарите.
Още от категорията
/
Близо 91 млн. лева са отпуснати за неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията
16:14
Силвия Георгиева: Макрорамката, която НСОРБ представи пред МФ, е с 13% ръст на общата субсидия за общините за Бюджет 2026
16:12
Михаил Кръстев: Минималната работна заплата вече трета година ще бъде определена по сгрешена формула
15:27
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
12:28
Имотният пазар: От стабилност за сделките в София и Бургас до ускорена активност в Пловдив и Варна
11:57
Здравен икономист: Има много медикаменти за различните групи заболявания. Всички терапии са реимбурсирани от НЗОК
11:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.