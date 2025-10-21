ЗАРЕЖДАНЕ...
По сметките на близо 5400 фермери постъпиха над 25,4 млн. лева
Първи финансова подкрепа получиха животновъдите, които са заявили интервенцията "Преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството“ (ПНДЖ1). По сметките на 5412 фермери, постъпиха 25 432 611 лева / 13 003 487 евро.
ДФЗ превежда националните средства в пълен размер. Ставките по ПНДЖ1 са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните и са както следва: по 64,33 лева / 32,89 евро за едно допустимо за подпомагане говедо и 112,57 лева / 57,56 евро за бивол.
Право на подкрепа по интервенцията имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи. Задължително условие за получаване на подпомагане по тази интервенция е фермерите да отглеждат в стопанствата си поне 50% от референтния брой животни към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания. Изискването е разписано в Наредба №3 от 10.03.2023 г.
Финансовата подкрепа в помощ на говедовъдите е утвърдена в съответствие на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане по изготвените Стратегически планове за ОСП. Там е посочено, че преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.
