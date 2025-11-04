В последните седмици темата за новия проектобюджет на държавата и промените, заложени в него, вълнуват българите. Измененията в доходите и осигуровките (минимална работна заплата, максимален осигурителен праг) са сред въпросите, от които сънародниците ни се интересуват най-много, сочат данни от Google Trends.Най-често факти и информация за Бюджет 2026 през изминалите 30-ина дни са търсили жителите на областите Хасково, Разград, Монтана, Ловеч и София, показват още актуалните графики, пише NOVA.Сред институциите, чиято дейност най-сериозно засяга българите в последно време, е Националният осигурителен институт (НОИ). Една от темите, обект на масов интерес, е тази за пенсиите и тяхното актуализиране. Най-често до справка в Google по въпроса са прибягвали потребителите от Бургас, Варна, Пловдив, София и Добрич.В тази връзка НОИ предоставя полезна информация за всички пенсионери. От института напомнят, че съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата, които продължават да работят след пенсионирането си, имат право на преизчисляване на трудовите си пенсии.– Служебно преизчисляване – извършва се автоматично, без заявление от пенсионера. В този случай НОИ добавя допълнително придобития осигурителен стаж след отпускането или последното преизчисляване на пенсията.– По заявление на пенсионера – в тези случаи пенсията може да бъде преизчислена както с допълнителния осигурителен стаж, така и с придобития осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за лицето.Служебното преизчисляване се извършва от 1 април на всяка година. При него се използват данните, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се – информацията за внесените осигурителни вноски до 31 декември на предходната година. Тя е налична в информационната система на НОИ към 1 март.- получават лична трудова пенсия;- имат положен стаж през предходната календарна година;- не са подали заявление за преизчисляване на пенсията си.При това преизчисляване не се пропуска нито един период с осигурителен стаж след пенсионирането. Всяка година се добавят до 12 месеца допълнителен стаж, ако пенсионерът е работил през предходната година.Новият размер на пенсията се изплаща за следващите 12 месеца, като върху него се прилага и осъвременяването по т. нар. "швейцарско правило“ от 1 юли в съответната година.На същия принцип се извършва и ежегодното преизчисляване по подадено заявление. В този случай се зачитат не само допълнителният осигурителен стаж, но и осигурителният доход, ако това е по-благоприятно за пенсионера.Преизчисляването влиза в сила от първо число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението. При следващи преизчисления се спазва същата дата всяка година. И по този ред пенсията може да бъде увеличавана ежегодно с до 12 месеца осигурителен стаж, ако пенсионерът продължава да работи и да се осигурява.Чрез този механизъм НОИ гарантира, че трудовите пенсии на работещите пенсионери отразяват реално допълнителния труд и осигурителен принос на всяко лице след пенсионирането.