Почекански: Годишните награди за музикално и танцово изкуство "Кристална лира" са очаквани от цялата музикална общественост
Участниците в конкурса се оценяват в 19 категории, които обхващат целия процес по изпълнение, продуциране и представяне. "Определени жанрови комисии от специалисти излъчват номинираните, като те не могат да бъдат повече от трима. Централната комисия е в състав от 25 колеги, сред които председатели на комисии, на Държавен музикален и балетен център – София, на Националния музикален театър "Стефан Македонски“, на Министерство на културата, на Столична община, на БНР, на БНТ, на нашите партньори от "Кантус Фирмус“, разказа Станислав Почекански.
Всички номинации могат да бъдат видени на сайта на Съюза на българските музикални и танцови дейци, допълни той.
Тази година концертната програма на конкурса между връчванията на наградите е посветена на децата и младежта. "Поканили сме наистина изключителни млади инструменталисти, певци и танцьори: големия симфоничен оркестър Филхармония София“, Националното музикално училище "Любомир Пипков“ в София с диригент Славил Димитров – изключителен, огромен състав, запълващ сцената; Фолклорен ансамбъл "Росна китка“ от София – изключителни изпълнители на музикалния фолклор. Младите изпълнители от Музикалното училище за танцово изкуство в София ще изпълнят части от "Баядерка“. Вокална група "Морски песъчинки“ – за мен те са наистина бисерчета в нашето хорово изкуство“, изброи Почекански.
Наградите ще бъдат връчени в Деня на народните будители – 1 ноември, в Национален музикален театър "Стефан Македонски“ в София.
