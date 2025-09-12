ЗАРЕЖДАНЕ...
Почернената майка на Сияна се появи за пръв път публично след трагичния инцидент
Галерията, която ще носи името "Сияна Попова", бе открита и от борбения баща на без време напусналото този свят момиче - Николай Попов. Залата се намира на улица "Червена стена" 2 в столичния кв. "Лозенец".
Майката на Сияна, която до този момент пазеше личното си пространство след трагедията, вчера се сдържа от всякакви изказвания. Но дълго не свали очи от картините на дъщеря си.
На изложбата се появи и синът на Тодор Батков, който вероятно се познава с бащата на Сияна, поне такова впечатление остана. Своето уважение изразиха и множество родители на загинали в катастрофи деца.
При откриването на галерията бащата на Сияна изля своята мъка и сподели каква е целта й.
"Сияна трябваше да навърши 13 години... остава тишината. На тази дата преди 13 години държах в ръцете си целия свят. Само преди година се радвахме на порасналото си момиче. Днес има само спомени", с тези тежки думи, подплатени с неимоверна мъка, Николай Попов отбеляза вчерашния тъжен ден в памет на Сияна, която на 11 септември трябваше да навърши 13 години, но остана завинаги на 12 заради тежката катастрофа с тир край Телиш, която погуби живота й.
В първата изложба в галерия "Сияна Попова" бяха изложени творби на талантливото дете. Там имаше картини, които изобразяват едни от любимите храни на красивото дете - френски макарони и мъфини, които изглеждаха толкова вкусни, сякаш са истински. Имаше много рисунки на очи - всичките те изпълнение с мъка. Преди няколко дни таткото на Сияна каза, че вече разбира какво означават очите, които е рисувала.
На изложбата дойдоха множество родители, загубили децата си в подобни инциденти
Николай Попов сподели, че в галерия "Сияна Попова" всеки може да оставя свои творби, а печалбата ще отива за деца, пострадали при катастрофи.
"Пространството е предназначено за всички, които искат да изложат творбите си и да дарят приходите за деца, пострадали в катастрофи. Сияна рисуваше доста често очи. Повечето са разплакани и тъжни. Тя беше арт дете, не играеше с играчки, нейните занимания бяха свързани с изкуство. Тази галерия е една мечта на Сияна, която се сбъдна, след като тя си отиде", сподели Николай пред медиите.
Почерненият татко, който не спира да се бори с войната по пътищата, допълни още, че Сияна е плела гривнички, от чиято продажба е събрала 2000 лв., които е искала да даде за благотворителност. Николай е изпълнил желанието на дъщеря си след нейната смърт.
"Галерията е отворено място за всички, които искат да правят добро", завърши Николай, пише "България Днес".
Актуални теми
