Нечо Цанков

Родителите на убития Никола Киров се обърнаха с отворено писмо в социалните мрежи към човека, отнел живота на сина им - Нечо Цанко. В него те изразяват болката си, непримиримостта си към случилото се и настояването за справедливост."Ти отне живота на нашия син. На нашето дете – Никола. Отне мечтите му, усмивката му, бъдещето му. Отне и част от нас – защото никой родител не може да преживее такава загуба“, пишат скърбящите родители.Те посочват, че докато синът им е погребан, човекът, обвинен в убийството му, е жив и свободен:"Докато нашето момче лежи в гроба и тялото му тлее под земята, ти си жив и свободен. Ходиш на работа, срещаш хора, живееш така, сякаш нищо не е станало. Но знай – никога няма да избягаш от това, което направи. Вината ти ще тежи вечно, дори и да се опитваш да я скриеш дълбоко в себе си.“В посланието си родителите заявяват, че няма да позволят смъртта на Никола да бъде забравена:"Може би си мислиш, че времето ще изтрие следите, че истината ще бъде забравена. Но не – ние няма да замълчим. Няма да оставим смъртта на сина ни да остане безнаказана. Ще се борим, ще говорим, ще настояваме – докато справедливостта възтържествува.“Писмото завършва с думите:"Ти може да си отнел живота му, но не можа да убиеш любовта и силата, които той остави след себе си. Никола ще живее чрез нас, чрез всички, които го обичаха. А ти – ти винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот.“Припомняме, че на 29 юли съдът освободи под парична гаранция от 5000 лева младия баща, обвинен за трагичния инцидент с въздушна пушка. Военно-апелативният съд отмени решението на Военен съд – Пловдив, с което Цанков беше задържан под стража.Трагедията се разигра в нощта на 17 юли. Младият ефрейтор, който наскоро бил станал баща, събрал приятели в дома си, за да отпразнуват щастливото събитие. Компанията пила алкохол и разговаряла в приятелска атмосфера. Към 2 часа през нощта Цанков извадил въздушна пушка. Един от приятелите му го предупредил: "Прибери я, да не стане беля“, но ефрейторът отговорил, че оръжието е празно. Последвал фатален изстрел, който улучил смъртоносно Никола.Първоинстанционният съд в Пловдив постанови най-тежката мярка – задържане под стража, с мотиви, че обвинението е за тежко престъпление и има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.Апелативните магистрати обаче прецениха друго:"Не е имало конфликт между присъстващите лица, но същите са били употребили алкохол. Това е дало основание за по-свободно изразяване и отпадане на задръжки, както в случая е изваждането на оръжието и боравенето с него. Няма данни да е имало конфликт между лицата, нито спор, който е следвало да бъде решен с оръжието. Напротив – всичко е било в приятелска атмосфера и няма данни за преднамереност“, се посочва в решението.Съдът обърна внимание и на факта, че обвиняемият има новородено дете, което още не е било изписано от болницата, както и че е социално и трудово ангажиран с постоянен адрес. Затова магистратите приеха, че няма основания да се счита, че той ще се укрие или ще извърши друго престъпление.Военно-апелативният съд окончателно освободи ефрейтор Цанков срещу парична гаранция от 5000 лева.