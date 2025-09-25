ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина голям български актьор!
©
Публикуваме пълния текст на поста му без редакторска намеса:
Една тъжна новина ме настигна днес...
Научих я със закъснение...
Сбогом на Стефан Владиславов Стефанов, актьор от трупата на "Сълза и смях", истински приятел и човек, наречен "Папата на дублажа", озвучил хиляди филми и изиграл десетки роли в театъра.
Отчаяно търся негова снимка, за да я пусна тук...
Последната ни театрална среща беше в представлението "Трите изстрела" в Сълза и Смях"...
И съжалявам, че не мога да пусна гласът му, за да просветне, макар и за миг, този тембър...
Поклон!
Стефан Стефанов (19.07.1936 - 06.09.2025)
Още от категорията
/
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:27
За уикенда: Променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус", в пиковите часове ще са засегнати и камионите
16:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.