ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
©
Караджов беше български филмов продуцент с дългогодишен опит в международната киноиндустрия.
Кариерата му започва през 2007 г. като асистент на снимачна площадка в България, когато калифорнийската филмова компания "New Image" снима у нас.
С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия, организирайки множество холивудски продукции, заснети в страната.
Сред проектите, в които е участвал като мениджър продукция, са холивудски блокбастъри като "300: Възходът на една империя", "Непобедимите 3", "Код: Ангелът" и др.
Поклон пред паметта му!
Още от категорията
/
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
15:55
Георги Бърдаров: Без социална инфраструктура, няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места
10:44
Скалите на пристанището в Приморско разказват история: Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна
13.09
На вниманието на шофьорите! В голям участък от АМ "Струма" движението в аварийните ленти ще бъде ограничено
13.09
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
13.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.