След кратко боледуване на 55-годишна възраст почина шуменският бизнесмен и благодетел Юрий Трънчев."Има хора, които бележат с много любов и отдаденост населеното място, в което са се родили и живеят. Такъв бе Юрий за Шумен.Благородник. Човек, готов да помогне винаги когато има нужда.Той и семейството му, се заеха да реновират детски площадки в Шумен", е написала във ФБ профила си Даниела Русева, зам.-кмет на община Шумен."Днес, когато ще го изпратим в последния му път, ще бъде запалена и прекрасната елха пред театъра, която той и близките му дариха за Шумен", казва още Русева.Опелото ще се състои в Гробищни парк в Шумен днес, 30.11 от 12:00 часа.Поклон пред паметта му!