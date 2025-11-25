Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град"
© bTV
По случая са арестувани трима украински граждани. Източници съобщиха, че извършителят на деянието е непълнолетен. В момента текат процесуални действия.
Припомняме, че инцидентът е от неделя. По информация от разследването младежът е бил откаран в Окръжна болница в София с опасност за живота.
Още от категорията
/
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
15:59
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
Алианс за защита от насилие, основано на пола: Убийствата на жени да бъдат вписани в закона като утежняващо вината обстоятелство
19.11
Окръжният прокурор на София: В дома на единия от задържаните за подкуп митничар са открити над 100 хил. лв.
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.