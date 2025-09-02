ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина звездата от "Танцуващият с вълци"
©
Грийн е издъхнал в болница в Торонто, Канада, на 31 август.
Актьорът е роден на 22 юни 1952 година в Онтарио, Канада. Дебютира на екрана в канадския сериал "Великият детектив".
За "Танцуващият с вълци" получава номинация за "Оскар". Участва и "Маверик", "Умирай трудно: С отмъщение", "Зелената миля", Здрач: Нова луна".
Още от категорията
/
Лекарите специалисти са намалели с 8% през 2024 година, но осигуреността на пациентите е нараснала с 1,75%
14:38
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
14:16
Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента
10:31
"Активни потребители": Това, което тук се нарича "имитираща храна", в по-голямата част от страните на ЕС ще бъде криминално дело
10:04
ИПБ: Възмутени сме!
09:46
Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро, за да избегне проверки, може 10 пъти да обмени по 10 000
09:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.