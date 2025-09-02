На 73 години почина актьорът Греъм Грийн, известен с филмовия хит от 1990-а "Танцуващият с вълци".Грийн е издъхнал в болница в Торонто, Канада, на 31 август.Актьорът е роден на 22 юни 1952 година в Онтарио, Канада. Дебютира на екрана в канадския сериал "Великият детектив".За "Танцуващият с вълци" получава номинация за "Оскар". Участва и "Маверик", "Умирай трудно: С отмъщение", "Зелената миля", Здрач: Нова луна".