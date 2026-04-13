На 97 години почина Маргрет Николова. Тя е един от най-ярките и емблематични гласове на българската поп-музика, предаде БНТ.

С повече от половин век на сцената, Маргрет Николова остава в историята като един от най-продуктивните гласове на България – с над 9400 концерта и репертоар от 600 песни.

ФОКУС напомня за нейната емблематична интерпретация на "Да бъдеш жена“ по музика на Зорница Попова и текст на Блага Димитрова. "Да бъдеш жена" се превърна в истински химн. Носителка на първата голяма награда на "Златният Орфей“, тя често бе сравнявана с Далида заради своята харизма и отдаденост. Николова споделяше, че музиката е в кръвта ѝ по наследство, а вдъхновението си открива в големи артисти като Ив Монтан.

Поклон пред паметта й!