На 3 януари според новия църковен календар православните християни възпоменават великомъченик Гордий Кападокийски и пророк Малахия.Св. Малахия е един от 12-те малки пророци. Предсказал идването на св. Йоан Предтеча, който ще приготви двойното пришествие на Христа, когото нарича "слънце на правдата".Автор е на последната пророческа книга от Стария завет, заради което го наричат "печат на пророците".Според народните поверия на този ден не бива да инвестирате пари и да започвате нови дела, както и да се хвалите с успехите си и с успехите на децата си – можете да прогоните късмета завинаги.Смята се, че Гордий и Малахий помагат на хора, страдащи от тежки заболявания, затова молят светците за защита от болести.В старите времена, според легендата, това време се смятало за опасно поради необузданите зли духове, така че предците ни са се опитвали да прекарат деня у дома. Според традициите на този ден трябва да изядете поне една лъжица извара - така че цялата следваща година да бъде щастлива и плодородна.Вярвало се също, че на тази дата добитъкът може да бъде нападнат и убит от зли духове, затова селяните извършвали специални ритуали, за да се предпазят от демони и вещици, които могат да навредят много на хората чрез животни.