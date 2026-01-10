Подписаха важни споразумения за парк "Врана"
"Подписахме меморандум с ректора на Лесотехническия университет – доц. д-р Христо Михайлов, с който поставяме основите на дългосрочно партньорство в сферата на грижата за парка, както и меморандум с ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) – проф. дфн Мирослав Дачев, насочен към развитие на културни и образователни инициативи в това уникално пространство", съобщи областният управител на София Стефан Арсов.
Подписано е и споразумение за сътрудничество с Фонда за опазване на историческото наследство "Цар Борис и Царица Иоанна“, с директор доц. д-р Ивайло Шалафов.
"За мен беше чест, че на събитието присъства Негово Величество Цар Симеон II, който сподели няколко думи за значението на съхраняването на историческата памет и отговорността към бъдещето.
Днешният ден беше ясен знак, че когато институции, академична общност и обществени организации работят заедно, могат да се постигнат устойчиви и смислени резултати. С увереност и отговорност продължаваме да работим за това парк "Врана“ да бъде съхранен и развит като място с изключителна стойност за бъдещите поколения", добави още Арсов.
