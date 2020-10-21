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Ïîäïèñàõà çàïîâåäòà çà íîñåíå íà ìàñêè íà îòêðèòî! Âèæòå êàêâè ìåðêè âëèçàò â ñèëà îò ïîëóíîù
Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 20:47 / 21.10.2020Êîìåíòàðè (1)411
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Îò óòðå, 22 îêòîìâðè, ñå âúâåæäà ïðîòèâîåïèäåìè÷íà ìÿðêà çà íîñåíåòî íà ìàñêà èëè äðóãî ñðåäñòâî, ïîêðèâàùî íîñà è óñòàòà, íà îòêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà. Ïðè ñòðóïâàíå íà õîðà è íåâúçìîæíîñò çà ñïàçâàíå íà ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ îò 1,5 ì. ãðàæäàíèòå òðÿáâà äà íîñÿò ìàñêà èëè äðóãî ñðåäñòâî, ïîêðèâàùî íîñà è óñòàòà (â ò.÷. êúðïà, øàë, øëåì è äð.). Èçêëþ÷åíèÿ ñà êëèåíòèòå â ìåñòàòà çà õðàíåíå è â ïèòåéíèòå çàâåäåíèÿ; ñïîðòóâàùèòå íà îòêðèòî è çàêðèòî; ó÷àñòíèöèòå â êîíãðåñíî-êîíôåðåíòíè ìåðîïðèÿòèÿ è äð. ïîäîáíè ïî âðåìå íà èçêàçâàíèÿòà ñè; âîäåùèòå è ãîñòèòå â òåëåâèçèîííè ïðåäàâàíèÿ. Èçêëþ÷åíèÿ ñà è äåöàòà äî 6-ãîäèøíà âúçðàñò.  

Îáùåñòâåíè ñà ìåñòàòà, êîèòî ñà äîñòúïíè çà ãðàæäàíèòå è/èëè ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà îáùåñòâåíî ïîëçâàíå.

Òîâà íàðåæäà ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ ñúñ èçäàäåíà äíåñ Çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-609/21.10.2020 ã.

Ñúãëàñíî ñúùàòà çàïîâåä ëèöàòà, ïðåäîñòàâÿùè àäìèíèñòðàòèâíè è äðóãè óñëóãè íà ãðàæäàíè, ñëåäâà äà èçïîëçâàò ñðåäñòâàòà íà èíôîðìàöèîííèòå è êîìóíèêàöèîííèòå òåõíîëîãèè è ïðè âúçìîæíîñò äà ïðåäîñòàâÿò ñúîòâåòíèòå óñëóãè â åëåêòðîííà ñðåäà.

Ñ ïúëíèÿ òåêñò íà çàïîâåäòà ìîæåòå äà ñå çàïîçíàåòå òóê.



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Íÿêîè íîâè çíà÷åíèÿ íà äóìèòå è èçðàçèòå ïðåç 2020 ã. ðŸ˜‚ðŸ˜‚ ÎÃÍÈÙÅ - Ìÿñòî, êúäåòî çäðàâèòå õîðà ïîëó÷àâàò ïî îêîëî 1000 åâðî è ìàñîâî èçëèçàò â áîëíè÷åí. ÏÀÍÄÅÌÈß - Òåëåâèçèîííî ÿâëåíèå â íà÷àëîòî íà äâàéñåòòå ãîäèíè íà 21 âåê. ÁÅÇÑÈÌÏÒÎÌÍÈ ÏÐÅÍÎÑÈÒÅËÈ - Òàêà íàðå÷åíèòå çäðàâè õîðà â íåäàëå÷íîòî ìèíàëî. ÌÀÑÊÀ- ìîùíî çàùèòíî ñðåäñòâî ñðåùó ãëîáà îò 300 ëâ. ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ - Åäíè çäðàâè õîðà ñå çàòâàðÿò ïðè äðóãè çäðàâè õîðà çà äà íå çàðàçÿò òðåòè çäðàâè õîðà. ÍÎÂÎÒÎ ÍÎÐÌÀËÍÎ - Êàêòî áè ñå èçðàçèë Áîæèíêàòà: íîâîòî íîðìàëíî å êàòî ñòàðîòî íåíîðìàëíî, ñàìî ÷å å íîðìàëíî. ÏÐÈÄÐÓÆÀÂÀÙÈ ÇÀÁÎËßÂÀÍÈß- Ïðè÷èíè çà ñìúðòíîñòòà ïðåç 2020 ã. ÍÎÙ - ãðóïà îò òàêèâà õîðà, êàêâèòî ïî âðåìåòî íà Ñòàëèí ñà áèëè ðàçñòðåëâàíè çà ïàíèêüîðñòâî. ÐÇÈ - Ñèíîíèì íà 300 ëâ. 5000 ëâ. 5 ãîäèíèâ€¦. ÌÅÐÊÈ - Ñúâêóïíîñò îò ïðîòèâîêîíñòèòóöèîííè äåéñòâèÿ íà ïðàâèòåëñòâàòà ñ öåë îãðàíè÷àâàíå íà ÷îâåøêèòå ïðàâà. ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ - Íàé ñòðàøíîòî çàáîëÿâàíå íà 117 ìÿñòî ñëåä ãúáè÷êèòå è õåðïåñà. ÓÕÀÍ- Ìèòè÷åí ëàáîðàòîðåí ãðàä, êúäåòî ñå ïðîâåæäàò ñèìóëàöèè íà ó÷åáíè ïàíäåìèè è ñèìóëàöèè íà èñòèíñêè ïàíäåìèè. ÇÀÐÀÇÅÍÈ- êàòî èçâúíçåìíèòå, íèêîé íå ãè å âèæäàë, íî ãè èìà. PCR - òåñò, êîéòî çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà íà ìåäèöèíàòà îòêðèâà êîðîíàâèðóñ â ïàïàÿòà. ÊÎÍÑÏÈÐÀÒÎÐ - íîðìàëåí ÷îâåê, ìèñëåù ñ ãëàâàòà ñè. ÑÎÖÈÀËÍÎ ÎÒÃÎÂÎÐÅÍ- îïðåäåëåíèå çà ÷îâåê ñ ìàñêà è ñòîÿù íà 1,5 ì. îò îñòàíàëèòå. ×ÓÂÀËÈ- Ïîëèåòèëåíîâ ïðîäóêò, â èçîáèëèå â àãðîàïòåêèòå è äåôèöèòåí â Àëåêñàíäðîâñêà áîëíèöà. ÊÏÏ - Ñúáèðàíå íà äîêóìåíòè ñ íåâÿðíî ñúäúðæàíèå ñ öåë ñúõðàíÿâàíåòî èì â êàøîíè. 60/40 - Óòîïè÷åí ïðèìåð çà èçëèøúê íà ìàòåðèàëíè áëàãà. Áîãàòèòå è äúðæàâàòà ïëàùàò íà ðàáîòíèöèòå äà íå õîäÿò íà ðàáîòà. ÐÈÑÊÎÂÈ ÃÐÓÏÈ - Âúçðàñòíè õîðà, êîèòî àêî íå ãëåäàò òåëåâèçèÿ, èçëèçàò îò òåçè ãðóïè.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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