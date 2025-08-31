ЗАРЕЖДАНЕ...
Подробна прогноза от НИМХ за следващата седмицата
© НИМХ
Във вторник ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над Източна България. Вятърът ще отслабне, в много райони в западната половина от страната временно и ще стихне; към вечерта ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишат и в следобедните часове отново в повечето места ще надхвърлят 30°.
В сряда и четвъртък през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще има временни увеличения на облачността, през първия ден главно над Западна България, а през втория – и на изток, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната - от североизток, там временно ще се усили до умерен. В четвъртък дневните температури съвсем слабо ще се понижат.
В петък ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над северозападните и югоизточните райони; вероятността за валежи остава малка. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.
В събота и неделя по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и Родопската област; на отделни места там е възможно да превали краткотрайно. В западните райони вятърът ще е северозападен, в останалите - от изток-североизток; ще бъде слаб до умерен, в Югоизточна България в неделя предимно умерен. Температурите ще се понижат още малко.
