15-годишният Александър Макулев, който беше открит мъртъв в кемпера на Околчица, беше погребан днес на гробищата в софийския квартал "Малашевци".Поклонението се състоло в тесен семеен кръг. При полагането на тялото е бил прочетен личен текст от Асен Асенов, приятел на Ивайло КалушевБлагодаря на семейството му, че е било прочетено на сбогуването. Днес изпращаме едно тяло. Но не и него.Той е тук. Усеща се. Присъства.Той е от онези редки души, които носят нещо повече.Тиха сила. Доброта. Светлина. Вълшебство.В самото начало, когато се появи при Иво, той беше много срамежлив. Избягваше погледи.Като че ли все още търсеше мястото си в този свят. Но това продължи съвсем кратко.След няколко месеца пред мен стоеше съвсем различен човек.Уверен. Буден. Присъстващ. Не просто пораснал.А пораснал навътре.Той разбира света дълбоко. Без шум. Без да се налага. Просто е. И точно в това "просто е" има сила, която липсва на много от нас.Но най-силното в него е сърцето му. Той вижда другия. Без да бъде помолен - е до теб. Пита дали имаш нужда от нещо. Грижи се. Забелязва. Присъства.Това е доброта, която не се учи. Това е доброта, която се носи.Днес сме тук, защото едно дете е убито. И това не е просто трагедия. Това е истина.Истина, която боли. Истина, която не може да бъде омаловажена. Истина, която не може да бъде обяснена удобно.И ако днес не я погледнем такава, каквато е - утре няма да имаме право да говорим за справедливост.Огледайте се. Тук. Днес. В България.Попитайте се - колко процента от това, което чуваме, е истина. И колко - удобна лъжа.Защото когато истината липсва, се случва това, което се случва днес.Но има нещо, което не може да бъде убито. Духът. И той е този дух. Той не си тръгва. Той е. Той е на място със светлина. Сред хората, които обича. На място, което е по-добро от това, в което ние оставаме. А ние оставаме тук.С отговорност. Да не мълчим. Да не се лъжем. Да не приемаме лъжата за нормална. За мен е чест да съм до него. Да го познавам. Да го усещам.Той не оставя просто спомен. Той оставя мярка. Мярка за доброта. За човечност. За истина".