брифинг за безпрецедентния в страната ни случай "Петрохан“. На него бяха показани и видеа, заснети от охранителни камери часове преди пожара в хижа "Петрохан".
Става ясно, че в района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от самата хижа.
От записите, се вижда хронология на събитията.
На първия запис, се виждат - ръководителят на сдружението Каушев, непълнолетното лице и тримата мъже, в последствие загинали в хижа "Петрохан". Там се вижда как те се сбогуват и се качват в кемпера.
На записа от 16 ч. се виждат намерените мъртви по-късно край Околчица три лица.
Става ясно, че това са Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Стантев.
Ето какво си казват те: "Е тръгваме ли?“ "Няма да останат.“ "За мен беше чест, истинска чест, ще се видим в...“ "По по-хубав начин, че...“ "Благодаря ви за всичко“
На запис от 20:44 ч., отново с участието на същите трима се вижда как от мазето на хижата излизат пламъци и пушек.
Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" към Национална полиция, обясни, че камерите, монтирани на самата хижа, са унищожени от опожаряването на хижата.
Старши комисар Георги Иванов - директор на Регионална дирекция на пожарната София - област обясни, че на място не са се констатирани следи от къси съединения, както и използване на отоплителни уреди или неизправност при тях или газовите бутилки.
"На мястото на пожара са открити напълно овъглени и две тела на кучета във вътрешността на сградата", посочи Иванов.
Показаха кадри, заснети преди трагедията "Петрохан": Ето какво си казват загиналите
© ФОКУС
Още по темата
/
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бойно снаряжение в хижата "Петрохан", е чиста лъжа
21:08
ПП-ДБ: ДАНС и Прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на сдружението свързано със случая "Петрохан"
17:23
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
15:21
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09:12
Още от категорията
/
Бивш министър на МВР: За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "на такива хора им е малко да ги убият"
08:24
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
06.02
Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
06.02
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
06.02
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.