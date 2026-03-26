Показаха образци на бюлетините за изборите на 19 април
Според заместник-председателя и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева, подготовката за предстоящите избори върви по график.
Хартиените бюлетини остават без промяна. При машинното гласуване също няма нищо ново.
Припомняме, че срокът за подаване на заявления за гласуване извън България приключи. Наши съграждани от 67 държави са заявили своето участие във вота на 19 април. Общият брой на заявленията е 60 904, като 60 890 са подадени електронно, а 14 – чрез дипломатическите и консулските представителства.
Предстои ЦИК да определи броя и местата на избирателните секции - това трябва да се случи до 28 март.
Избирателите могат да гласуват само по постоянен или настоящ адрес (ако е заявен до 4 април). За хора, които ще бъдат в болници или санаториуми, може да се открие подвижна секция при минимум 10 желаещи.
