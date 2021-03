© I see you KAT - магистрала Тра виж галерията Продължава ремонтът на АМ "Тракия" между Чирпан и Стара Загора. Интересни снимки от птичи поглед се появиха в социалната мрежа Фейсбук и по-конкретно в групата I see you KAT - магистрала Тракия. Те показват ремонтните дейности oт 168-ми дo 184-ти ĸилометър на аутобана.



В участъка, по който се работи в момента, заради подпочвените води ще се наложи да бъде подобрена основата на пътя чрез усилването й с химически вещества и чрез метода “студено рециклиране" ще се осигури необходимата носимоспособност и водонепропускливост. Ще се стабилизира конструкцията и едва след това ще се положат основните пластове асфалт.



В предишния участък между пътните възли "Белозем“ и "Оризово“ необходимостта от подобряване на конструкцията на настилката е била в рамките на 25 см, а в участъка, който се ремонтира сега, ще се достигне до дълбочина 60 см.



Строителните дейности в отделните участъци са различни и поради това стойността на извършваните ремонтни работи сега е по-висока в сравнение с предходните 12 км.