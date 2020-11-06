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"Çà ñúæàëåíèå íå ìîãà äà âè êàæà íèùî ãîòèíî èëè âåñåëî, êàêòî è íÿêàêâà ïðîñòîòèéêà, êîÿòî ðúñÿ. Ïîïàäíàõ è àç â ïëåí íà ñóïåð ôàíòàñòè÷íèÿ è ãîòèí âèðóñ, íàðå÷åí COVID-19. Ïðèòåñíåíèÿòà ìè ñå íàñî÷åíè îáà÷å êúì áëèçêèòå ìè. Áàùà ìè å â áîëíèöà è äîñòà òåæêî ïðåìèíàâàò ïðè íåãî íåùàòà. Ìîëÿ ñå íà Áîã ñ öÿëàòà ñè ëþáîâ âñè÷êî äà ìèíå, äà ñìå îòíîâî çàåäíî è áîëåñòòà äà ïðåìèíå. Íåêà äà ñìå îòãîâîðíè. Âèðóñúò ñúùåñòâóâà. Íîñåòå ñè ìàñêèòå è îáè÷àéòå ñâîèòå ðîäèòåëè, çàùîòî íå ñå çíàå êîå ùî è äîêîãà. Ùå âè äúðæà â òå÷åíèå"




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