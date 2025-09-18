ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицай, охранявал протеста пред НС в защита на Коцев, е починал
© Facebook/Vasil Pandov
Към момента причината за инцидента не е ясна. Той е откаран от линейка до лечебно заведение, където е починал.
По-рано тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Коцев.
Още по темата
/
Коли запречват входовете към служебния паркинг на парламента. Лена Бориславова обясни причината
08:30
ПП-ДБ-Варна: Благомир Коцев е задържан, само защото е избран на този пост и ще бъде освободен, когато бъде отстранен
16.09
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато ги набие - ще се прибере
14.09
Илиян Василев: Нула шанс да го сломят! След месеци в ареста, под надзора на заптиета и със стягащи белезници — каква усмивка има Благомир Коцев!
13.09
Кирил Петков, минути след делото "Коцев": Когато загубим съдебната система напълно, нямаме вече правов ред. Това е хаос!
12.09
Още от категорията
/
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили
10.09
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
09.09
Кацаров: Двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция
09.09
Мъжът, предизвикал инцидента с трамвая, остава под стража. Бил е под въздействието на наркотици!
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Психолог: У хората са се натрупали много тревоги, живеем отдавна ...
22:32 / 17.09.2025
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
21:33 / 17.09.2025
Георги Киряков: Няма съществен обществен ефект от вотовете на нед...
20:28 / 17.09.2025
Добрин Иванов: Имаме 2,5 пъти по-бърз растеж на минималната запла...
20:27 / 17.09.2025
МВнР с предупреждение за българите в Сърбия
18:10 / 17.09.2025
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
18:09 / 17.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.