Полицията: Открихме три трупа, свързани са със случая "Петрохан"
По думите му са открити и оръжия и не се изключват никакви версии.
"Лицата са свързани със случая "Петрохан" и отговарят на описанието на издирваните лица. Установена е стрелба вътре в кемпера, но не и отвън", заяви комисарят.
Работи се по всички версии, включително и за затворено общество с елементи на секта. Открити са оръжия. Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство", каза още той.
От своя страна директорът на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев подчерта, че мястото, на което е открито кемпера, е труднодостъпно.
"Човекът, който е подал сигнала, имал лятна кошара в района, която наглеждал. Той е подал сигнал в 9:29 часа, че е открил кемпер, а на стъклото се виждало лице", обясни той.
