11 987 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.Извършен е контрол на 13 749 водачи и пътници. Съставени са 3475 фиша и 369 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана подпийнали - 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, други седем са отказали тестване.Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 12, а четирима са отказали тестване, съобщи МВР.